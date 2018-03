Χιλιάδες αστακοί, οστρακοειδή, αστερίες και καβούρια έχασαν τη ζωή τους από το «σιβηρικό ψύχος» που τη Μεγάλη Βρετανία, τις τελευταίες ημέρες.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε πτώση ακόμη και τριών βαθμών κελσίου στη θάλασσα, την περασμένη εβδομάδα, υποχρεώνοντας τα πλάσματα του βυθού να πέσουν σε λήθαργο, μειώνοντας στο ελάχιστο τις ζωτικές τους λειτουργίες για να επιβιώσουν, εξηγεί ο Bex Lynam, του γραφείο Άγριας Πανίδας στο Yorkshire.

Αυτός ο «λήθαργος» όμως τα κατέστησε ευάλωτα στα μεγάλα κύματα που τα ξέβρασαν στις ακτές, όπου επικρατούσαν ακόμα πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Το αποτέλεσμα ήταν χιλιάδες αστακοί, καβούρια, αστερίες και θαλάσσια πλάσματα να χάσουν στην ξηρά τη ζωή τους.

Τα περισσότερα θύματα της κακοκαιρίας ήταν ασπόνδυλοι οργανισμοί αλλά μεταξύ των χιλιάδων νεκρών πλασμάτων έχουν εντοπιστεί και αρκετά ψάρια, με τους επιστήμονες να μιλούν για σοβαρή μείωση του πληθυσμού της τοπικής, θαλάσσιας πανίδας.

Sudden drop in temperature caused invertebrate die off at our local beach. pic.twitter.com/YCmNXbid7n