Ανησυχία προκλήθηκε στις αρχές του Λονδίνου μετά από αναφορά για έκρηξη στα βορειοανατολικά της βρετανικής πρωτεύουσας.

Πυροσβεστική και αστυνομία έσπευσαν στο Χάρολντ Χιλ και απέκλεισαν το σημείο, απαγορεύοντας τη διέλευση οχημάτων αλλά και πολιτών, ενώ στο σημείο έσπευσαν και ασθενοφόρα, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τραυματίες.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν διευκρινιστεί, όμως το κτήριο εκκενώθηκε.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, το περιστατικό δε σχετίζεται με την τρομοκρατία.

Η Αστυνομία συμβούλευσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

