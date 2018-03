Εντυπωσιακές εικόνες στο Άμστερνταμ - Τα κανάλια πάγωσαν και οι κάτοικοι έκαναν πατινάζ

Το πολικό ψύχος που επελαύνει στην Ευρώπη έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα και δεκάδες θανάτους, αλλά αφήνει πίσω του και μερικές εντυπωσιακές εικόνες. Όπως αυτή με τα παγωμένα κανάλια μέσα στην πόλη του Άμστερναμ.

Οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες στην πόλη πάγωσαν το νερό στα κανάλια Prinsengracht και Keizersgrachtκαι οι κάτοικοι αποφάσισαν να διασκεδάσουν κάνοντας πατινάζ.

Το πάχος του πάγου ήταν αρκετό για να υποστηρίζει δεκάδες ice-skaters που ξεχύθηκαν στην αστική παγωμένη πίστα και επιδόθηκαν σε βόλτες κατά μήκος των καναλιών.

Ωστόσο είχαμε και ένα περιστατικό με δύο ανθρώπους που επέλεξαν να κάνουν πατινάζ σε κανάλια που δεν είχαν σταθερό πάγο και βρέθηκαν στα νερά καθώς η εφήμερη πίστα τους κατέρρευσε. Κανείς ωστόσο δεν τραυματίστηκε σοβαρά και οι δύο άτυχοι skaters βγήκαν από τα παγωμένα νερά με τη βοήθεια περαστικών.

