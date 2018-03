Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στην Ουάσινγκτον καθώς ένας άνδρας φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο.



Όπως ανάφερε η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, μέλη της ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για ένα άτομο «που φέρεται να υπέστη αυτοτραυματισμό από πυροβόλο όπλο», κοντά στην περίφραξη της βόρειας πτέρυγας του Λευκού Οίκου.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse.