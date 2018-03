Ένα ζευγάρι από την Καλιφόρνια συνελήφθη επειδή κρατούσε τα παιδιά του σε ένα κουτί από κόντρα πλακέ, σε κοινότητα στην έρημο.

Τα τρία παιδιά της 51χρονης Μόνα Κιρκ και του 73χρονου Ντάνιελ Πάνικο, βρέθηκαν να ζουν ανάμεσα στα περιττώματά τους και σε βουνά από σκουπίδια.

Τα παιδιά, ηλικίας 11, 13 και 14 ετών ήταν υποσιτισμένα και ζούσαν στο κουτί για τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με το τμήμα του σερίφη του Σαν Μπερναντίνο.

Το ζευγάρι συνελήφθη με κατηγορίες για εκ προθέσεως σκληρότητα σε παιδί και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και περιμένει την εγγύηση.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στην περιοχή Joshua Tree, η αστυνομία βρέθηκε σε ένα οικόπεδο όπου βρισκόταν ένα τροχόσπιτο, το οποίο έμοιαζε εγκαταλελειμμένο και ένα μεγάλο ορθογώνιο κουτί, φτιαγμένο από κόντρα πλακέ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου των αρχών.

Το κουτί ήταν περίπου έξι μέτρα μήκος, 1,3 μέτρα ύψος και 3 μέτρα πλάτος, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Στην ιδιοκτησία δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό. Πολλές μεγάλες τρύπες, βουνά από σκουπίδια και ανθρώπινα περιττώματα εντοπίστηκαν στο οικόπεδο», ανέφεραν οι αρχές.

Εκπρόσωπος του σερίφη του Σαν Μπερναντίνο είπε ότι η κα Κιρκ ζούσε στο κουτί με τα παιδιά, ενώ ο κ. Πάνικο ζούσε στο τροχόσπιτο, αναφέρει το CNN.

A clarifying Press Release will be sent out shortly. It should be known these children WERE NOT being held captive in a box; rather, the entire family was living in a very confined area, without running water, electricity or heat. PR update to follow.