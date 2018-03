Η αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπλοΐας καθήλωσε όλα τα αεροσκάφη στο διεθνές αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης και ματαίωσε όλες τις προσγειώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που προκαλεί η χιονοθύελλα που πλήττει τις ανατολικές ΗΠΑ.

Η κακοκαιρία, που συνοδεύεται από χιονοπτώσεις, καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις ανέμους, πλήττει μια ζώνη από το Μέριλαντ μέχρι τη Μασαχουσέτη και αναμένεται ότι θα διαρκέσει μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (απόγευμα ώρα Ελλάδας).

Η ένταση της θύελλας αυξάνεται από το φαινόμενο της «μετεωρολογικής βόμβας», δηλαδή την βίαιη, απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

Our members are out on the roadways to respond to accidents and crashes, and answer calls during the duration of the storm.

Remember to drive slowly and with caution. Everything takes longer on snow-covered roads.

Also, if you really don’t have to go out, don’t.

