Τον Μάιο του 2017 οι νέοι ενοικιαστές ενός σπιτιού στο Χιούστον βρέθηκαν μπροστά από ένα φρικιαστικό θέαμα όταν βρήκαν τυχαία μερικά ανθρώπινα οστά, στη διάρκεια μιας ανακαίνισης. Η διερεύνηση της υπόθεσης έφερε στο φως μια άκρως τραγική ιστορία, αφού αποδείχθηκε πως ανήκουν σε μια γυναίκα που πέθανε επειδή εγκλωβίστηκε μέσα στον τοίχο του σπιτιού.

Κατόπιν έρευνας διαπιστώθηκε πως ανήκουν στην Mary Stewart Cerruti που είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς το 2015 κι η οποία πέθανε επειδή «παγιδεύτηκε» στα ανοίγματα ανάμεσα στο εσωτερικό του τοίχου, έχοντας πέσει από μια τρύπα στη σοφίτα εξαιτίας μιας σπασμένης σανίδας.

Pictures of the floorboard that police believe Mary Cerruti fell through and the hole detectives cut in the wall to access her remains. Her bones were found inside her Heights home last March. Case has been closed. Heartbreaking. #KHOU11 pic.twitter.com/znEeKMOATZ