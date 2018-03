Οι αποχωρήσεις από τον Λευκό Οίκο συνεχίζονται με την ανακοίνωση της παραίτησης της Χόουπ Χικς, της διευθύντριας επικοινωνίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και μιας από τις πλέον μακροχρόνιες συμβούλους του, η οποία ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την αποχώρησή της.

Η 29χρονη Χικς, πρώην μοντέλο, βρισκόταν επί χρόνια στο πλευρό του Τραμπ, αν και δεν είχε πολιτική εμπειρία, ενώ από τον Σεπτέμβριο εργαζόταν ως διευθύντρια επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, μετά την παραίτηση του Άντονι Σκαραμούτσι.

Διακριτική με τα μέσα ενημέρωσης, καθώς απέφευγε συστηματικά τις συνεντεύξεις, αλλά με μεγάλη επιρροή, η Χικς αφού εργάστηκε δίπλα στην Ιβάνκα Τραμπ, βρέθηκε στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου από την αρχή της προεκλογικής του εκστρατείας, στο γραφείο Τύπου του.

Η Χικς ξεκίνησε την καριέρα της στις δημόσιες σχέσεις εκπροσωπώντας μεταξύ άλλων την εταιρεία ρούχων της Ιβάνκα Τραμπ, αφού εργάστηκε ως μοντέλο και έχοντας συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Ραλφ Λόρεν.

Σύντομα την πρόσεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το 2014 την επέλεξε να εργαστεί στις δημόσιες σχέσεις της εταιρείας ακινήτων του. Πέρυσι μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ σχολίασε ότι «η Χόουπ είναι εξαιρετική».

Στις αρχές του 2015 συνόδευσε τον Τραμπ σε ένα ταξίδι, το οποίο αποτέλεσε το πρώτο μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας. Τότε ξεκίνησε να διαχειρίζεται τον λογαριασμό του στο Twitter.

Η ίδια απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας και όταν ξεκίνησε να εργάζεται επισήμως στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ διέγραψε τον λογαριασμό της στο Twitter, ενώ το προφίλ της στο Instagram είναι ανοικτό μόνο για τους φίλους της.

Ωστόσο πρόσφατα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου όταν αμερικανικές εφημερίδες αποκάλυψαν ότι είχε σχέση με τον Ρομπ Πόρτερ, γραμματέα του Λευκού Οίκου, τον οποίο δύο πρώην σύζυγοί του κατηγόρησαν ότι τις κακοποιούσε.

Όταν έγιναν γνωστές οι καταγγελίες εναντίον του Πόρτερ τον προηγούμενο μήνα, η Χικς ήταν αυτή που βοήθησε στη σύνταξη της αρχικής ανακοίνωσης του Λευκού Οίκου που τον υπερασπιζόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Τραμπ δεν είχε ενημερωθεί για την ανακοίνωση αυτή και ενοχλήθηκε από τον τρόπο με τον οποίο η Χικς χειρίστηκε την υπόθεση.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η οποία επικαλείται πρόσωπο με γνώση της υπόθεσης, η Χικς πλέον έχει χωρίσει με τον Πόρτερ.

«Δεν έχω λόγια να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε χωρίς να δώσει καμία διευκρίνιση για τα αίτια της αιφνιδιαστικής της αποχώρησης.

Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα αφού η Χικς κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, όμως πηγές του Λευκού Οίκου επεσήμαναν ότι τα δύο γεγονότα δεν συνδέονται.

Την Τρίτη η Χικς κατέθεσε επί εννέα ώρες ενώπιον της επιτροπής που ερευνά την ενδεχόμενη ανάμειξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Η ίδια φέρεται, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, να παραδέχθηκε ότι κατά καιρούς είπε μερικά «αθώα ψέματα» για λογαριασμό του προέδρου Τραμπ, όμως διέψευσε ότι είπε ψέματα για οτιδήποτε συνδέεται με την έρευνα για τη Ρωσία.

Μάλιστα πηγή δήλωσε στο CNN ότι ο Τραμπ εξοργίστηκε από τη δήλωση αυτή της Χικς και την επέπληξε. «Πώς μπόρεσες να είσαι τόσο ηλίθια;», φέρεται να της είπε. Αυτό απεδείχθη τελικά το τελευταίο παράπτωμα της 29χρονης, το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπόρεσε να της συγχωρέσει.

There is no one that can fill the void Hope Hicks will leave behind. She is in a league of her own and no one can replace her. Far and away one of the most talented and skilled people I’ve ever met and coming to work won’t be the same without her.