Η αμηχανία και η κριτική που προκαλεί ο Τζάστιν Τρουντό με το ταξίδι του στην Ινδία τροφοδοτούνται συνεχώς από το σόου του καναδού πρωθυπουργού.

Μετά τη σκληρή κριτική για το ντύσιμο και τις εμφανίσεις αλά Μπόλιγουντ όλης της οικογένειας, ο Τρουντό επιδόθηκε σε ένα χορευτικό σόου ενώπιον κοινού που όπως ήταν αναμενόμενο σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.

Η είσοδος του Τρουντό στο δείπνο της πρεσβείας στο Νέο Δελχί έγινε με τη συνοδεία οργάνων και τον καναδό πρωθυπουργό να χορεύει τον παραδοσιακό ινδικό χορό Bhangra.

Canadian PM @JustinTrudeau makes an entrance at the Canada house in New Delhi. Truly in the spirit of India. @DemocracyNewsL pic.twitter.com/ph19O7ysB4