Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε την Παρασκευή οι αρχές του Μεξικού να κάνουν περισσότερα για να αποτρέπεται η είσοδος παράτυπων μεταναστών από το Ελ Σαλβαδόρ στη χώρα του.

Παράλληλα επανέλαβε πως θέλει να υψωθεί τείχος στα σύνορα, χωρίς πάντως να ξαναπεί πως περιμένει η μεξικανική κυβέρνηση να επωμιστεί το κόστος του.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου των ΗΠΑ απελαύνουν μετανάστες που είναι μέλη συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος και υπήκοοι του Ελ Σαλβαδόρ, αλλά αυτοί επιστρέφουν, πριν προσθέσει: «Το Ελ Σαλβαδόρ απλά μας παίρνει τα λεφτά, το Μεξικό πρέπει να βοηθήσει ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ με αυτό το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε Το Τείχος!».

MS-13 gang members are being removed by our Great ICE and Border Patrol Agents by the thousands, but these killers come back in from El Salvador, and through Mexico, like water. El Salvador just takes our money, and Mexico must help MORE with this problem. We need The Wall!