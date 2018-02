Φωτιά ξέσπασε το Σάββατο στον πιο σημαντικό βουδιστικό ναό του Θιβέτ, το ιερό μοναστήρι Jokhang στη Λάσα.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τις φλόγες να έχουν τυλίξει μεγάλο κομμάτι του ναού που θεωρείται μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco και χρονολογείται από τον 7ο αιώνα.

Το κρατικό πρακτορείο Xinhua μετέδωσε ότι η φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου και σύντομα «τέθηκε υπό έλεγχο», ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θύματα.

Ωστόσο, η προσπάθεια των κινεζικών αρχών να εμποδίσουν τη μετάδοση εικόνων και να περιορίσουν τη διασπορά της είδησης έχει κάνει πολλούς κατοίκους του Θιβέτ να φοβούνται ότι ο ναός, που αντιπροσωπεύει την «καρδιά» του θιβετιανού βουδισμού έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Devastating news from Lhasa of the Jokhang temple on fire. pic.twitter.com/LXiIlvc7V5