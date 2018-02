Συναγερμός έχει σημάνει στο κολέγιο Highline, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Οι αναφορές αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από την τοπική αστυνομία, η οποία έχει σπεύσει στο σημείο.

Renton PD and multiple agencies assisting at Highline Comm College for reports of "shots fired", nothing confirmed yet. /sh pic.twitter.com/JdpDORCXTB