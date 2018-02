Τα γραφεία των Financial Times στο Λονδίνο εκκένωσαν οι αρχές μετά από αναφορές για ύποπτο πακέτο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπειτα από εξονυχιστικές έρευνες, η αστυνομία εξέτασε το πακέτο και έκρινε ότι δεν είναι ύποπτο.

What the heck is going on? Southwark Bridge has been closed, and a police corridor. pic.twitter.com/OoAcWYWfyi — Levent Y. (@leventyalcin) February 16, 2018

Πηγή στους Financial Times επιβεβαίωσε στο Business Insider ότι οι αρχές τους είπαν να εκκενώσουν το κτίριο, όμως αργότερα τους επετράπη να επιστρέψουν ξανά.

Κόσμος στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου και ενός δημοσιογράφου των FT, ανήρτησε φωτογραφίες από τον αποκλεισμό της περιοχής από την αστυνομία.

@se1 buildings on Park Street evacuated. Any clue what’s up? pic.twitter.com/7VjIOD4op5 — George Kyriakos (@KyriakosGeorge) February 16, 2018

Some sort of incident at the FT - three police cars and whole building evacuated pic.twitter.com/vYBcGp1tRN — Clare Clarke (@ClareAlev) February 16, 2018

