Συναγερμός έχει σημάνει στη Φλόριντα καθώς οι αρχές έλαβαν αναφορές για πυροβολισμούς στο σχολικό συγκρότημα Marjory Stoneman Douglas High School στην πόλη Πάρκλαντ.

Σύμφωνα το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπρόουαρν στη Φλόριντα, τον τοπικό αρχηγό της πυροσβεστικής και τοπικά μέσα ενημέρωσης, αρκετοί τραυματίστηκαν από επίθεση ενόπλου στο λύκειο.

AVOID THE AREA - Do not attempt to get to the school this perimeter is LOCKED down. https://t.co/sNtQqZYojL — Coral Springs Police (@CoralSpringsPD) February 14, 2018

Πλάνα από ελικόπτερο έδειξαν επτά αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε έναν λευκό άντρα και μετά να τον βάζουν μέσα σε περιπολικό. Ξένα μέση ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο δράστης συνελήφθη, είδηση που επιβεβαίωσε και το Γραφείο του Σεφίφη.

BREAKING: Official confirms to @CBSNews that the Parkland, #Florida high school shooting suspect is in custody.



This aerial footage captured moments ago is of officials handcuffing a male in a red shirt outside the school. https://t.co/ZV1no7AvZM pic.twitter.com/ZgsxnI2Yqn — 48 Hours (@48hours) 14 Φεβρουαρίου 2018

Shooter is now in custody. Scene is still active. #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) 14 Φεβρουαρίου 2018





Η αστυνομία συνεχίζει να έχει αποκλείσει σε μεγάλη ακτίνα την περιοχή και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην πλησιάσουν.

Νεότερη ενημέρωση από το γραφείο του Σερίφη κάνει λόγο για τουλάχιστον 14 θύματα μέχρι στιγμής, τα οποία έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

MORE: Broward County Sheriff's Office, Coral Springs Police Department among police units responding to reports of high school shooting in Parkland, Florida, @CBSMiami reports https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/BMFvX3PHa7 — CBS News (@CBSNews) 14 Φεβρουαρίου 2018

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί έδειξαν δεκάδες μαθητές να βγαίνουν τρέχοντας από το σχολείο, κάποιοι με ψηλά τα χέρια. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για μαθητές που είχαν κρυφτεί μέσα στους φοριαμούς για να γλιτώσουν.

Ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο.

«Παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της τρομερής κατάστασης στην κομητεία Μπρόουαρν στη Φλόριντα με αναφορές για πυροβολισμούς σε σχολείο», ανέφερε με tweet του ο Μάρκο Ρούμπιο, γερουσιαστής της Πολιτείας.

NEW: Photo from a student in the school barricaded in a classroom at Marjory Stoneman Douglas High where an active shooter incident is underway pic.twitter.com/rBVrENjtCM — CBS Evening News (@CBSEveningNews) 14 Φεβρουαρίου 2018

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.