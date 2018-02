Μια οχηματοπομπή με 9 φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα και ιατροφαρμακευτικές προμήθειες για 7.200 ανθρώπους έφθασε σήμερα στον ανταρτοκρατούμενο θύλακα της ανατολικής Γούτας, ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη και η Συριακή Αραβική Ερυθρά Ημισέληνος.

Το κονβόι είναι το πρώτο που εισέρχεται στην ανατολική Γούτα από την 28η Νοεμβρίου, όπου σχεδόν 400.000 άμαχοι βρίσκονται υπό πολιορκία κι ενώ τους τελευταίους μήνες τα Ηνωμένα Έθνη απηύθυναν επανειλημμένως εκκλήσεις στην κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ να δώσει το πράσινο φως για την πρόσβασή τους στη δοκιμαζόμενη πόλη αλλά και να συμφωνήσει στην εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός.

Οι «πρώτες διυπηρεσιακές οχηματοπομπές του ΟΗΕ @UN και της Συριακής Ερυθράς Ημισελήνου @SYRedCrescent που διέσχισαν τις γραμμές του μετώπου φέτος προς τη Νασαμπίεχ #Nashabieh στην Ανατολική Γούτα #EastGhouta για να παραδώσουν φαγητό, ιατρικές προμήθειες και διατροφικά είδη στους 7.200 ανθρώπους στον υπό πολιορκία θύλακα» ανέφερε το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ σε ένα μήνυμα στο Twitter.

Ο Τζέικομπ Κερν, ο διευθυντής στη Συρία του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ (WFP), δήλωσε ότι ο διεθνής οργανισμός παρέδωσε στους 7000 άμαχους ποσότητες φαγητού που επαρκούν για έναν μήνα.

«Χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα τέτοια κονβόι. Οι συγκρούσεις πρέπει να τερματιστούν για να διανείμουμε περισσότερες προμήθειες σε όλους τους άμαχους που βρίσκονται σε ανάγκη» τονίζεται σε ένα tweet.

