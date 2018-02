Τα επίσημα πορτρέτα του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα στην Εθνική Πινακοθήκη στην Ουάσινγκτον.

Το ζεύγος Ομπάμα βρέθηκε στην τελετή αποκαλυπτηρίων των πρώτων έργων, επίσημων πορτρέτων, της πινακοθήκης από Αφροαμερικανούς καλλιτέχνες.

Το πορτρέτο του πρώην Αμερικανού προέδρου φιλοτεχνήθηκε από τον ζωγράφο Κεχίντε Ουάιλι, έναν καλλιτέχνη γνωστό για τους «ζωντανούς», μεγάλου μεγέθους, πίνακες Αφροαμερικανών.

Για το πορτρέτο της Μισέλ Ομπάμα, η ανάθεση του έργου έγινε στην καλλιτέχνιδα από τη Βαλτιμόρη, Έιμυ Σεράλντ, πρώτη νικήτρια του διαγωνισμού Portrait Gallery's 2016 Outwin Boochever.

Ο Ομπάμα, που χαρακτήρισε τον πίνακα «εξαιρετικό» ανέφερε με θαυμασμό ότι «είναι πολύ ακριβής» και πρόσθεσε: «Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ. Σημαίνει πολλά για μας».

Ευχαρίστησε την Σεράλντ για το πορτρέτο της γυναίκας του, αναφέροντας χαρακτηριστικά το πόσο «θεαματικά συνέλαβε τη χάρη, την ομορφιά, τη νοημοσύνη και τη γοητεία και το πόσο... "καυτή" είναι η γυναίκα που αγαπώ»

Η πινακοθήκη, η οποία είναι μέρος του ομίλου των μουσείων Smithsonian, έχει μία πλήρη συλλογή προεδρικών πορτρέτων και άρχισε να τα αναθέτει σε καλλιτέχνες από τον Τζορτζ Μπους και μετά.

Το πορτρέτο του Ομπάμα θα εκτίθεται στο τμήμα των Αμερικανών προέδρων.

Από την πλευρά της η Μισέλ Ομπάμα περιέγραψε το δικό της πίνακα ως «καταπληκτικό» και παραδέχτηκε ότι ένιωσε «συγκλονισμένη... ταπεινή και περήφανη» όταν σκέφτηκε ότι το πορτρέτο της θα βρίσκεται στην Portrait Gallery. Αστειεύτηκε ότι ήταν το πρώτο πρόσωπο στην οικογένειά της που έχει πορτρέτο σε πινακοθήκη.

.@MichelleObama: “I am humbled. I am honored. I’m proud. But most of all, I’m so incredibly grateful to all the people who came before me in this journey.” pic.twitter.com/Dyo6mBv5j8