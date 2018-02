Το πρώτο βίντεο από το σημείο όπου συνετρίβη το αεροπλάνο της εταιρίας Saratov Airlines, κοντά στη Μόσχα, δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο.

Στα πλάνα φαίνονται συντρίμμια διάσπαρτα στο χιόνι. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο, έχουν βρει δύο σορούς.

Στο αεροσκάφος ΑΝ-148 επέβαιναν συνολικά 71 άτομα -65 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, είναι νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες.

«Δεν υπάρχει ελπίδα για τους επιβάτες και το πλήρωμα», είχε αναφέρει νωρίτερα άλλη πηγή των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Όπως έγινε γνωστό, το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του, από το αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο της Μόσχας. Είχε προορισμό το Ορσκ, μία πόλη που βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Καζακστάν.

Κατέπεσε έξω από το χωριό Argunovo, στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως είδαν το αεροπλάνο να πέφτει φλεγόμενο, ενώ τα συντρίμμια έχουν διασκορπιστεί σε μεγάλη απόσταση.

AN 148:

- Owned by Saratov Airlines

- First flight: May 2010

- Maximum speed: 820 km/h

- Passengers: Up to 80https://t.co/CM7xkHCysg pic.twitter.com/CG6Ugp497U