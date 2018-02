«Να ξαναγράψουν» το υπόμνημα που έχουν ετοιμάσει για τη Ρωσία, ζητά από τους Δημοκρατικούς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και να το στείλουν πίσω σε αυτόν «στην κατάλληλη φόρμα».

Όπως ανέφερε σε νέα του ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, «οι Δημοκρατικοί έστειλαν ένα ιδιαιτέρως πολιτικό και μεγάλο σε μέγεθος υπόμνημα, στο οποίο ήξεραν ότι, λόγω πηγών και μεθόδων, θα έπρεπε να γίνει απόκρυψη στοιχείων, με αποτέλεσμα να κατηγορήσουν τον Λευκό Οίκο για έλλειψη διαφάνειας».

The Democrats sent a very political and long response memo which they knew, because of sources and methods (and more), would have to be heavily redacted, whereupon they would blame the White House for lack of transparency. Told them to re-do and send back in proper form!