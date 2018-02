Ένας νεκρός και τρεις αστυνομικοί σοβαρά τραυματισμένοι είναι ο απολογισμός ενός περιστατικού με πυροβολισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην περιοχή Locust Grove της Τζώρτζια.

Η αστυνομία έλαβε αναφορές για ένοπλο άνδρα σε σημείο κοντά σε Δημοτικό Σχολείο.

Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση και δόθηκε εντολή να αποκλειστεί περιμετρικά η περιοχή και να εκκενωθεί το δημοτικό σχολείο Locust Grove λόγω της επιχείρησης της αστυνομίας.

Just got to the crime scene in Locust Grove where police say someone shot 3 cops. Investigators are keeping us off the street where it happened. We're working to get more info pic.twitter.com/7OybUM0yrc