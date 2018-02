Νεκρός βρέθηκε ο αδελφός της Κιμ Κατράλ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί.

Το βράδυ της Κυριακής, η ηθοποιός ανήρτησε ένα μήνυμα στο Twitter λέγοντας: «Με μεγάλη μας θλίψη εγώ και η οικογένειά μου σας ανακοινώνουμε τον απροσδόκητο θάνατο του γιου και αδελφού μας, Κρις Κατράλ».

Στο μήνυμά της ευχαρίστησε εκείνους που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν και ζητά να σεβαστούν αυτές τις στιγμές.

It is with great sadness that myself and my family announce the unexpected passing of our son and brother, Chris Cattrall. At this time we ask for privacy. We want to thank you all on social media for your outpouring of love and support in this trying time. pic.twitter.com/n4dQAMrTvS