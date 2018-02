Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν στις ΗΠΑ όταν επιβατική αμαξοστοιχία, που όπως όλα δείχνουν κινείτο σε λάθος σιδηροτροχιές, συγκρούστηκε σήμερα με εμπορικό τρένο στη Νότια Καρολίνα, τέσσερις ημέρες αφότου σημειώθηκε ένα άλλο σιδηροδρομικό δυστύχημα με έναν νεκρό.

Το επιβατικό τρένο της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων Amtrak, που εκτελούσε το δρομολόγιο Νέα Υόρκη- Μαϊάμι, συγκρούστηκε με την εμπορική αμαξοστοιχία της εταιρείας CSX και εκτροχιάστηκε στο Κέις, κοντά στην Κολούμπια, την πρωτεύουσα της Νότιας Καρολίνας σήμερα περίπου στις 02.30 τοπική ώρα (09.30 ώρα Ελλάδας), δήλωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν. Επιπλέον, 116 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι νεκροί είναι ο μηχανικός του Amtrak Μάικλ Κεμπφ, ηλικίας 54 ετών από τη Τζόρτζια και ο μηχανοδηγός Μάικλ Σέλα, ηλικίας 36 ετών από τη Φλόριντα.

Η εμπορική αμαξοστοιχία ήταν άδεια και σταθμευμένη, γνωστοποίησε ο κυβερνήτης Χένρι Μακμάστερ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου. «Φαίνεται πως το τρένο της Amtrak κινείτο σε λάθος σιδηροτροχιές. Το τρένο της CSX βρισκόταν στις τροχιές μεταφόρτωσης» συμπλήρωσε. Περιέγραψε επίσης ότι η επιβατική αμαξοστοιχία «μόλις που αναγνωρίζεται» εξαιτίας της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Οι αμερικανικές αρχές προειδοποίησαν επίσης για μια διαρροή σχεδόν 20.000 λίτρων καυσίμου λόγω του δυστυχήματος, που αντιμετωπίστηκε με επιτυχία νωρίς το πρωί.

Συνολικά 139 άνθρωποι επέβαιναν στο τρένο, όπως και 8 υπάλληλοι της εταιρείας Amtrak.

«Κοιμόμουν όταν ξύπνησα ξαφνικά από τη σύγκρουση. Το προσωπικό ήρθε πολύ γρήγορα και βοήθησε τον κόσμο να βγει από το τρένο χωρίς να επικρατήσει πανικός. Οι πρώτες βοήθειες έφθασαν έπειτα από 10-20 λεπτά» είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο Ντέρεκ Πεταγουέι, ένας εκ των επιβατών. «Κανείς δεν πανικοβλήθηκε», συμπλήρωσε.

