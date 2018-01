Μια αμαξοστοιχία που μετέφερε Ρεπουμπλικάνους βουλευτές και γερουσιαστές συγκρούστηκε με ένα απορριμματοφόρο, κοντά στο Κρόζετ της Δυτικής Βιρτζίνιας, σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες των πολιτικών.

«Το τρένο που μετέφερε τους Ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς στο σεμινάριό μας συγκρούστηκε αλλά η Ρεμπέκα (σ.σ. η σύζυγός του) κι εγώ είμαστε καλά. Άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας και γιατροί έχουν ανέβει και βοηθούν (...) τους τραυματίες" ανέφερε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter ο Μπράντλεϊ Μπερν.

