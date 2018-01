Γυναίκες που είχαν προσληφθεί για να ψυχαγωγήσουν επιχειρηματίες και πολιτικούς σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά, αποκλειστικά για άνδρες, στο Λονδίνο, παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά, δέχτηκαν ανήθικες προτάσεις και άσεμνες χειρονομίες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής, αποκάλυψε σήμερα η εφημερίδα Financial Times.

Η αποκάλυψη αυτή, σε μια περίοδο έντονων δημόσιων συζητήσεων γύρω από το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και όχι μόνο, προκάλεσε σάλο και αμηχανία, όχι μόνο στην ανδρική λέσχη Presidents Club που οργάνωσε την εκδήλωση αλλά και στην κυβέρνηση της Βρετανίας: και αυτό γιατί ο ένας από τους συμπροέδρους της ανδρικής λέσχης ήταν μέχρι σήμερα μη εκτελεστικό μέλος του διευθυντικού συμβουλίου του υπουργείου Παιδείας.

Η υφυπουργός Παιδείας Αν Μίλτον, μιλώντας στο κοινοβούλιο που συγκλήθηκε εκτάκτως μετά την κατακραυγή που προκλήθηκε, είπε ότι ο Ντέιβιντ Μέλερ παραιτήθηκε από τη θέση του στο υπουργείο.

Ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ περιέγραψε ότι η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι αισθάνθηκε «άβολα» όταν διάβασε το ρεπορτάζ της εφημερίδας περί της σεξουαλικής παρενόχλησης γυναικών στο φιλανθρωπικό γκαλά.

