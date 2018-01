«Τι ρούχα φορούσες;»- η συγκεκριμένη πολύ απλή ερώτηση βρίσκεται δυστυχώς στο επίκεντρο ενός από τους πιο διαδεδομένους μύθους γύρω από τον βιασμό. Και τώρα έγινε το θέμα μιας έκθεσης στις Βρυξέλλες.

Η εγκατάσταση με τίτλο «What were you wearing that day?» [σ.σ. Τι φορούσες εκείνη την ημέρα;] αναπαριστά την εμφάνιση θυμάτων σεξουαλικής βίας, παρουσιάζοντας τα ρούχα που φορούσαν την στιγμή που δέχθηκαν επίθεση.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται 18 σύνολα, που δημιουργήθηκαν με βάση τις περιγραφές που έδωσαν άτομα τα οποία επέζησαν από σεξουαλικές επιθέσεις στο Kansas University. Ανάμεσα στα ρούχα υπάρχουν πυτζάμες, φόρμες, t-shirt, τζιν παντελόνια και μερικά φορέματα και όλα συνοδεύονται από ένα σημείωμα του θύματος της επίθεσης.

Μερικές φορές όταν κάποιος καταγγέλλει μια σεξουαλική επίθεση, ρωτάται τι φορούσε όταν έγινε το περιστατικό. Οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών έχουν επικρίνει έντονα την συγκεκριμένη συνήθεια, καθώς μια τέτοια ερώτηση υπονοεί πως τα ρούχα προκάλεσαν κατά κάποιον τρόπο την επίθεση σε αυτόν που τα φορούσε.

Οι υπεύθυνοι της έκθεσης φιλοδοξούν να περάσουν τώρα το εξής μήνυμα: πως οι γυναίκες δεν πρέπει να κατηγορούνται ότι προκάλεσαν μια σεξουαλική επίθεση. Και το κάνει παρουσιάζοντας τα καθημερινά ρούχα που φορούσαν, όπως ένα τζιν παντελόνι με ένα μπλουζάκι, και παρόλα αυτά δέχθηκαν επίθεση.

«Θέλουμε να καταστρέψουμε τα στερεότυπα σχετικά με τον βιασμό. Όλοι έχουμε τζιν και t-shirt στη ντουλάπα μας και το σημαντικότερο είναι πως είμαστε ελεύθεροι να φορέσουμε ό,τι θέλουμε», εξηγεί η Yasmina El Moutouk. «Η ερώτηση "τι φορούσες;" είναι μια παγκόσμια ερώτηση, όπου κι αν κατοικείς. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε στον κόσμο πως πρόκειται για μια άχρηστη ερώτηση που κάνει κακό στα θύματα», προσθέτει.