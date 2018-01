Για άλλη μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γίνεται επίκεντρο του ενδιαφέροντος, απασχολώντας τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής του από τους γερουσιαστές των δημοκρατικών Ντικ Ντέρμπιν και των ρεπουμπλικάνων Λίντσεϊ Γκρέιαμ για ένα νέο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση, δημοσίως διερωτήθηκε γιατί οι ΗΠΑ θα πρέπει να θέλουν να δέχονται μετανάστες από την Αϊτή ή κράτη της Αφρικής, που χαρακτήρισε «χώρες απόπατους».

Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή και θύελλα αντιδράσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο.

Νωρίτερα ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Twitter έγραψε πως δεν χρησιμοποίησε την έκφραση «χώρα απόπατος» κατά τη συνάντηση που είχε με τους γερουσιαστές.

Όμως ο Δημοκρατικός γερουσιαστής των ΗΠΑ Ντικ Ντέρμπιν, μιλώντας στους δημοσιογράφους σε βίντεο που μεταδόθηκε από το MSNBC, είπε πως ο πρόεδρος χρησιμοποίησε «πρόστυχη» γλώσσα και αποκάλεσε κατ' επανάληψη αφρικανικά κράτη «απόπατους». Ο Ντέρμπιν είπε πως εξηγούσε την Πέμπτη ένα σχέδιο μιας διακομματικής ομάδας γερουσιαστών για τη μετανάστευση και πώς επηρεάζει μετανάστες από διάφορες χώρες, ανάμεσα στις οποίες και αφρικανικές.

BREAKING: Democrat Sen. Durbin, who was in meeting with Pres. Trump: "He said these hate-filled things." https://t.co/yUHQuZIOCm pic.twitter.com/s9fMhtcguR