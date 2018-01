Σοκ, οργή και βίαια επεισόδια έχει προκαλέσει στο Πακιστάν ο βιασμός και η άγρια δολοφονία της 7χρονης Zainab Ansari.

Η σορός του άτυχου κοριτσιού εντοπίστηκε την περασμένη Τρίτη, τέσσερις μέρες μετά την εξαφάνισή της, κοντά σε έναν σκουπιδοτενεκέ, μόλις δύο χιλιόμετρα από το σπίτι της στην πόλη Kasur.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η μικρή Zainab βιάστηκε πριν ο άγνωστος δράστης τη στραγγαλίσει με τα ίδια του τα χέρια.

Οι γονείς του κοριτσιού που συμμετείχαν σ' ένα προσκύνημα (umrah) στη Σαουδική Αραβία επέστρεψαν εσπευσμένα στο Πακιστάν την Τετάρτη για να παρευρεθούν στην κηδεία του παιδιού τους.

«Δεν έχω να δηλώσω τίποτα, θέλω μόνο να απονεμηθεί δικαιοσύνη για την κόρη μου» δήλωσε η μητέρα της σύμφωνα με την εφημερίδα «The Dawn».

Ο πατέρας του θύματος, Ameen Ansari υποστήριξε ότι η αστυνομία δεν συνεργάστηκε με τα μέλη της οικογένειας που δήλωσαν την εξαφάνισή της. «Οι συγγενείς και οι γείτονες μου είπαν ότι οι αστυνομικοί έρχονταν στο σπίτι, έτρωγαν και έφευγαν», είπε στα τοπικά ΜΜΕ. «Ενώ δεν έκαναν τίποτα, οι φίλοι και η οικογένειά μου έψαχναν την κόρη μου μέρα και νύχτα», πρόσθεσε.

Η οργή κατά των αστυνομικών πυροδότησε βίαια επεισόδια πριν την κηδεία της 7χρονης Zainab, χθες, Τετάρτη.

Ντόπιοι κάτοικοι επιτέθηκαν εναντίον ενός αστυνομικού τμήματος πετώντας πέτρες και άλλα αντικείμενα, με τους αστυνομικούς ν' ανοίγουν πυρ κατά του πλήθους. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, ενώ τρεις αστυνομικοί συνελήφθησαν για τους πυροβολισμούς.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της περιφέρειας Punjab συναντήθηκε με τους γονείς της μικρής και υποσχέθηκε ότι ο δράστης θα συλληφθεί και θ' απονεμηθεί δικαιοσύνη, ενώ ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας του Kasur απομακρύνθηκε καθώς κατηγορήθηκε για αμέλεια.

Η άγρια δολοφονία του 7χρονου κοριτσιού έδωσε την αφορμή για διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και σε άλλες πόλεις της χώρας όπως η Λαχόρη και το Καράτσι.

Τη θλίψη της για τον χαμό της μικρής Zainab Ansari εξέφρασε μέσω Twitter και η κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης, Μαλάλα Γιουσαφζάι:

Heartbroken to hear about Zainab - a 7 year old child abused and brutally killed in Kasur, Pakistan. This has to stop. Gov and the concerned authorities must take action. #JusticeForZainab