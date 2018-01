Περισσότεροι από 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο τρένων στα περίχωρα του Γιοχάνεσμπουργκ, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών στη Νότια Αφρική.

Πρόκειται για το δεύτερο σιδηροδρομικό ατύχημα στην περιοχή αυτή την τελευταία εβδομάδα.

Σύμφωνα με τη Νάνα Ραντέμπε, την εκπρόσωπο της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών της πόλης, τουλάχιστον 226 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Οι περισσότεροι από αυτούς έφεραν μόνο ελαφρά τραύματα και πήραν εξιτήριο αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

