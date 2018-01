Τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 80.000 επηρεάστηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές που προκλήθηκαν από το πέρασμα την περασμένη εβδομάδα του τυφώνα Άβα στο ανατολικό τμήμα της Μαγαδασκάρης, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας.

«Σε εθνικό επίπεδο, ο προσωρινός απολογισμός είναι 29 νεκροί, 22 αγνοούμενοι, 17.170 εκτοπισμένοι και 83.023 άνθρωποι επηρεάστηκαν», ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών (BNGRC).

Δεκαπέντε από τα θύματα πέθαναν σήμερα μετά από μια κατολίσθηση που προκάλεσε η κατάρρευση ενός σπιτιού στην περιοχή Ιβόρι, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας του Ανταναναρίβο.

Ο τυφώνας έπληξε τη Μαδαγασκάρη το πρωί της Παρασκευής, πλήττονας το ανατολικό τμήμα του μεγάλου νησιού έως το Σάββατο το βράδυ.

Tropical Cyclone #AVA has reached #Madagascar east coast. Watch how heavy winds are already affecting Toamasina: pic.twitter.com/3Lr8Nrulet