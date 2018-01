Πυρκαγιά ξέσπασε στον Πύργο Τραμπ (Trump Tower) στο κέντρο του Μανχάταν. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε πως υπάρχουν δύο τραυματίες, ο ένας σοβαρά.

Ο Έρικ Τραμπ, γιος του αμερικανού προέδρου, έγραψε στο Twitter πως πρόκειται για μικρή πυρκαγιά που οφείλεται σε ηλεκτρική βλάβη και πως η πυροσβεστική ανταποκρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

So Trump Tower NYC seems to be on fire... Photos courtesy of my Cousin. #trumptower pic.twitter.com/MGhoq9zfBB