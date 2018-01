Τα δικά του «βραβεία» για τα «πιο ανέντιμα και διεφθαρμένα Μέσα» θ' απονείμει την ερχόμενη Τετάρτη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα ακόμη επεισόδιο αυτού του ιδιότυπου πολέμου που έχει κηρύξει κατά των αμερικανικών ΜΜΕ.

Οι κατηγορίες σύμφωνα με τον Τραμπ θα είναι πολλές και θα αφορούν την ανεντιμότητα και την κακή δημοσιογραφία, όπως για παράδειγμα οι ψευδείς ειδήσεις.

Αρχικά, η απονομή αυτή ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα, Δευτέρα.

Ωστόσο, με tweet που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε ότι αυτή αναβάλλεται για την Τετάρτη.

The Fake News Awards, those going to the most corrupt & biased of the Mainstream Media, will be presented to the losers on Wednesday, January 17th, rather than this coming Monday. The interest in, and importance of, these awards is far greater than anyone could have anticipated!