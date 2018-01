Το ιρανικό δεξαμενόπλοιο που συγκρούστηκε με κινεζικό φορτηγό πλοίο εξακολουθεί να φλέγεται στα ανοικτά της Σανγκάης και κινδυνεύει να εκραγεί ή να βυθιστεί, προειδοποίησαν σήμερα οι αρχές, ενώ εντοπίστηκε το πτώμα ενός από τα 32 μέλη του πληρώματός του που αγνοούνται.

Το δεξαμενόπλοιο Sanchi , που μετέφερε 136.000 τόνους αργού πετρελαίου, συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο CF Crystal σε απόσταση 160 ναυτικών μιλίων ανοικτά των κινεζικών ακτών, κοντά στη Σαγκάη και τις εκβολές του ποταμού Γιανγκτσέ, το απόγευμα του Σαββάτου.

Το δεξαμενόπλοιο εξακολουθεί να φλέγεται και οι διασώστες που προσπαθούν να βοηθήσουν το πλήρωμα, που αποτελείται από 30 Ιρανούς και 2 Μπανγκλαντεσιανούς, δεν κατάφεραν να το πλησιάσουν εξαιτίας του τοξικού νέφους, επεσήμανε το κινεζικό υπουργείο Μεταφορών.

Το υπό σημαία Παναμά πλοίο «κινδυνεύει να εκραγεί ή να βυθιστεί», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον Λου Κανγκ, εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, εντοπίστηκε ένα πτώμα που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

«Το περιβάλλον και οι συνθήκες της θάλασσας δεν ευνοούν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», εξήγησε.

