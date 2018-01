Κυνηγοί σκοτώνουν κούγκαρ στην Αλμπέρτα του Καναδά εδώ και δεκαετίες. Όμως ένα περιστατικό τον προηγούμενο μήνα, με πρωταγωνιστή έναν γνωστό παρουσιαστή στη χώρα, προκάλεσε δημόσια διαμάχη μεταξύ επιστημόνων, κυνηγών και ακτιβιστών.

Ειδικότερα, ο Steve Ecklund, ο οποίος παρουσιάζει την εκπομπή «The Edge», καυχήθηκε στα social media για το γεγονός ότι σκότωσε ένα κούγκαρ, με αποτέλεσμα να δεχθεί έντονη κριτική αλλά και διαδικτυακές απειλές.

Μεταξύ άλλων, η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά Stephen Harper, Laureen, έκανε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο στο twitter, αναφέροντας πως «πρέπει να αντισταθμίζει κάτι, πιθανώς ένα μικρό πέος».

What a creep. Chasing a cougar with dogs until they are exhausted then shooting a scared, cornered and tired animal. Must be compensating for something, small penis probably.https://t.co/UspnQEdWdL