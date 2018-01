Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να περιγράψει τον εαυτό του ως «ιδιοφυή» και «πολύ σταθερό», σχολιάζοντας με αυτό τον τρόπο όσα αναφέρονται στο περιβόητο και εξαιρετικά επικριτικό βιβλίο του Μάικλ Γουόλφ, «Φωτιά και Οργή: Μέσα στον Λευκό Οίκο του Τραμπ» που κυκλοφόρησε την Παρασκευή και έγινε αμέσως best seller.

«Ουσιαστικά, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου, τα δύο μεγαλύτερα χαρίσματά μου υπήρξαν η πνευματική μου σταθερότητα και το να είμαι, στ' αλήθεια, πολύ έξυπνος», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

"Από ΠΟΛΥ επιτυχημένος επιχειρηματίας έγινα κορυφαίος τηλεοπτικός αστέρας...και πρόεδρος των ΗΠΑ (με την πρώτη προσπάθεια). Θεωρώ ότι αυτό με καθιστά, όχι απλά έξυπνο, αλλά ιδιοφυή...και πολύ σταθερό διανοητικά!".

