Οι Ηνωμένες Πολιτείες «πάγωσαν» 125 εκατ. δολάρια που προοριζόταν για τη χρηματοδότηση μιας υπηρεσίας του ΟΗΕ που παρέχει αρωγή στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, μετέδωσε την Παρασκευή η ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Axios», ωστόσο, αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε πως δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση.

Μερικές ημέρες μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα παρακρατήσει στο μέλλον τη χορήγηση χρηματικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους, η «Axios» ανέφερε πως η χρηματοδότηση πάγωσε έως ότου η κυβέρνηση των ΗΠΑ ολοκληρώσει την επανεξέταση της βοήθειας που παρέχει προς την Παλαιστινιακή Αρχή.

Το ποσό, το ένα τρίτο της ετήσιας εισφοράς των ΗΠΑ στην Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) θα κατατίθετο έως την 1η Ιανουαρίου, ανέφερε η «Axios», επικαλούμενη τρεις μη κατονομαζόμενους Δυτικούς διπλωμάτες.

Ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε: «Αυτή η ιστορία (του Axios) είναι πολύ παραπλανητική. Απλώς επειδή περίμεναν τα χρήματα την πρώτη του μηνός, και δεν τα είχαν εκείνη τη στιγμή, δεν σημαίνει ότι υπήρξε αναστολή ή ακύρωση. Οι συζητήσεις συνεχίζονται και έχουμε περιθώριο έως τα μέσα Ιανουαρίου για να λάβουμε την τελική απόφαση».

Σε ερώτηση αν έχει ληφθεί οποιαδήποτε προκαταρκτική απόφαση, ο αξιωματούχος απάντησε: «Όχι. Και οι πληροφορίες ως προς αυτό είναι λανθασμένες».

Ο εκπρόσωπος της UNRWA, Κρις Γκάνες είπε πως η υπηρεσία δεν έχει «ενημερωθεί απευθείας για μια οποιαδήποτε επίσημη απόφαση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη πως θα παρακρατήσει τα χρήματα που προορίζονται για τους Παλαιστίνιους, τους οποίους κατηγόρησε ότι «δεν είναι πλέον πρόθυμοι να μιλήσουν για την ειρήνη» με το Ισραήλ.

«Πληρώνουμε ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ το χρόνο χωρίς καμία αναγνώριση ή σεβασμό. Δεν θέλουν καν να διαπραγματευθούν επιτέλους μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ... αφού οι Παλαιστίνιοι δεν θέλουν πια να μιλήσουν για την ειρήνη, γιατί να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτές τις τεράστιες πληρωμές στο μέλλον;» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τραμπ.

...peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them?