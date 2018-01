Επίθεση σε Γάλλο δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν η Τουρκία έχει στείλει όπλα και πυρομαχικά σε οργανώσεις που μάχονται στη Συρία εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος έδειξε μπροστά τις κάμερες τον εκνευρισμό του.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο κ. Ερντογάν κατηγόρησε τον δημοσιογράφο ότι μιλά σαν να είναι μέλος του δικτύου του ιεροκήρυκα Φετχουλάχ Γκιουλέν (FETO).

«Αυτές είναι οι κουβέντες του FETO. Θα πρέπει να μάθεις να μην μιλάς με τις λέξεις του FETO», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ερντογάν. Ο ρεπόρτερ του απάντησε: «μιλώ ως δημοσιογράφος».

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν δίστασε να πει στον δημοσιογράφο να προσέχει όταν ρωτά για αυτό το ζήτημα, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί δηλώσεις που προσιδιάζουν στις θέσεις του δικτύου Γκιουλέν.

#Turkish president #Erdogan burst out in a fury when French journalist asked about guns sent to Jihadists in #Syria by #Turkey intelligence agency.



One shipment was intercepted on Jan.19, 2014 exposing heavy arms on Turkey's border province near Syria. pic.twitter.com/0Usi1OKr87