Συνεχίζεται ο «πόλεμος» δηλώσεων, με αφορμή το πολύκροτο βιβλίο του Μάικλ Γουλφ για τον Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα και σε κάποια βιβλιοπωλεία ξεπούλησε σε λίγα μόλις λεπτά.

Ο συγγραφέας του βιβλίου «Fire and Fury: Inside the Trump White House» ανέφερε πως όλοι οι βοηθοί του αμερικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο τον αντιμετωπίζουν σαν ένα «παιδί» που χρειάζεται «την άμεση ικανοποίηση των επιθυμιών του». «Όλα είναι για τον εαυτό του... Αυτός ο άνθρωπος δεν διαβάζει, δεν ακούει», ανέφερε.

Ο Μάικλ Γουλφ απάντησε επίσης στις κατηγορίες του αμερικανού προέδρου πως το βιβλίο του είναι «γεμάτο ψέματα», τονίζοντας πως βασίστηκε σε περίπου 200 συνεντεύξεις.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι δεν του έχει μιλήσει ποτέ, ούτε του έδωσε πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο ο Γουλφ ανέφερε στην εκπομπή Today Show του NBC πως έχει συνομιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο, περνώντας μάλιστα μαζί του συνολικά τρεις ολόκληρες ώρες, τόσο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας όσο και μετά την εκλογή του.

«Ξεκάθαρα μίλησα τον πρόεδρο. Το αν κατάλαβε ότι πρόκειται για συνέντευξη ή όχι, δεν το γνωρίζω, όμως σίγουρα δεν έγινε ανεπίσημα», δήλωσε ο Γουλφ, προσθέτοντας ότι μίλησε με ανθρώπους που συνομιλούν με τον Τραμπ σε καθημερινή βάση, και «σε ορισμένες περιπτώσεις κάθε λεπτό».

Ο συγγραφέας επισήμανε ακόμη πως ο Τραμπ δεν έχει καμία αξιοπιστία και ότι «το 100% των ανθρώπων γύρω του» αμφισβητούν την καταλληλότητά του για το συγκεκριμένο αξίωμα.

Γράφοντας σήμερα στο twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, πως το «ψεύτικο νέο βιβλίο» προωθείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλους για να τον βλάψουν.

Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad!