Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από μια νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε τετραώροφο κτίριο στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης.

Ο ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

#FDNY members continue to operate on scene this morning of a 7-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx. pic.twitter.com/FejVxhSly2