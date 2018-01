Άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λίβερπουλ, στη βόρεια Αγγλία, χρειάστηκε να δώσουν μάχη με τις φλόγες το βράδυ της Κυριακής για να θέσουν υπό έλεγχο τεράστια πυρκαγιά που μαινόταν σε πολυώροφο πάρκινγκ και είχε αποτέλεσμα να καταστραφούν εκατοντάδες αυτοκίνητα.

Οι αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στην απομάκρυνση των ενοίκων διαμερισμάτων πολυκατοικιών και οικημάτων στην περιοχή γύρω από το πάρκινγκ.

Κατά την αστυνομία, όλα τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν σταθμευμένα στο πάρκινγκ Kings Dock -χωρητικότητας 1.600 θέσεων- καταστράφηκαν και οι κάτοχοί τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις ασφαλιστικές τους εταιρείες.

Μια διεθνής ιππική επίδειξη που σχεδιαζόταν να γίνει στον χώρο Echo Arena, δίπλα στο πάρκινγκ, ακυρώθηκε. Οι οργανωτές διαβεβαίωσαν ότι όλοι οι άνθρωποι και τα άλογα που θα έπαιρναν μέρος είναι ασφαλείς.

This is the scene from the side of the car park as the fire rages on and spreads to more floors pic.twitter.com/f9WBta8lhj