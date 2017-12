Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν ξέχασε ούτε και σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, την καθημερινή συνήθειά του, αναρτώντας μια σειρά μηνυμάτων στο Twitter, για να «γιορτάσει» το πρώτο έτος της θητείας του και να θέσει τους στόχους του για τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν το 2018.

Απευθυνόμενος για άλλη μια φορά στους Αμερικανούς μέσω Twitter, ο Τραμπ ανάρτησε ένα άρθρο που αναφέρεται στα νέα ρεκόρ που έσπασε φέτος η Γουόλ Στριτ. Το συνόδευσε με μια αιχμή προς τους Δημοκρατικούς και την αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του 2016, τη Χίλαρι Κλίντον.

If the Dems (Crooked Hillary) got elected, your stocks would be down 50% from values on Election Day. Now they have a great future - and just beginning! https://t.co/9TzSC8F8vY

«Αν οι Δημοκρατικοί (η διεφθαρμένη Χίλαρι) είχαν εκλεγεί, οι μετοχές σας θα είχαν χάσει το 50% της αξίας τους σε σύγκριση με την ημέρα των εκλογών. Τώρα έχουν ένα θαυμάσιο μέλλον – και αυτό είναι μόνο η αρχή», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος περνά τις διακοπές του στην εξοχική κατοικία του, στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Why would smart voters want to put Democrats in Congress in 2018 Election when their policies will totally kill the great wealth created during the months since the Election. People are much better off now not to mention ISIS, VA, Judges, Strong Border, 2nd A, Tax Cuts & more?