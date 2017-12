Περιστατικό με πυροβολισμούς και πολλούς αστυνομικούς τραυματίες, βρίσκεται σε εξέλιξη σε μία μικρή πόλη έξω από το Ντένβερ των ΗΠΑ.

Ο σερίφης της κομητείας Ντάγκλας κάλεσε τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους και να απομακρυνθούν από τα παράθυρα.

UPDATE, we have multiple deputies down, no update on their status. The scene remains active and please avoid the area. — DC Sheriff (@dcsheriff) December 31, 2017





Εκδόθηκε «κόκκινος συναγερμός» από τις αρχές και οι πολίτες καλούνται να βρουν καταφύγιο, καθώς δεν έχει συλληφθεί ο δράστης.

A Code Red was sent out regarding this incident. Any citizens in the affected area are instructed to shelter in place, avoid windows and stay away from exterior walls. pic.twitter.com/RgutCEqgJA — DC Sheriff (@dcsheriff) December 31, 2017

Σύμφωνα με το σερίφη, αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε τηλεφωνική κλήση για οικογενειακό επεισόδιο σε συγκρότημα κατοικιών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, σημειώθηκαν πυροβολισμοί και πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των αστυνομικών και για τραυματισμούς πολιτών.

#Breaking: we just heard gunshots in the distance. Police are now closing Colorado at otero. We are moving to the media staging area. @DenverChannel pic.twitter.com/7sZi7LjBiP — Meghan Lopez (@Meghan_Lopez) December 31, 2017