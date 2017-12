Η κυκλοφορία των συρμών διακόπηκε στον σταθμό του «Ζωολογικού Κήπου» στο Βερολίνο, λόγω πυκνού καπνού, και αρκετοί άνθρωποι απομακρύνθηκαν, ανακοίνωσε η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία μέσω twitter.

Ο σταθμός εκκενώθηκε ενώ, όπως μεταδίδει το Reuters, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πού οφείλεται ο καπνός.

Εικόνες που μετέδωσαν γερμανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον καπνό να υψώνεται από τον μεγάλο σταθμό του τρένου, ο οποίος βρίσκεται λίγα μόλις βήματα από το σημείο όπου είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2016 η επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά.

Lights flickered on and off several times. Across smoke entered food hall. People began evacuating. No fore alarm. #berlinfire #BerlinStation #berlin #bahnoffZooplogischerGarten pic.twitter.com/z7PQvhltTt