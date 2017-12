Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα την προειδοποίησή του προς τις ιρανικές αρχές, με αφορμή τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι "τα καταπιεστικά καθεστώτα ποτέ δεν αντέχουν στον χρόνο".

"Όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι ο καλός λαός του Ιράν θέλει μια αλλαγή και ότι, εκτός από την τεράστια στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, αυτό που φοβούνται περισσότερο οι ηγέτες (του Ιράν) είναι ο ιρανικός λαός" έγραψε σε ένα μήνυμά του στο Twitter, επαναλαμβάνοντας ένα απόσπασμα από την ομιλία που είχε εκφωνήσει στις 19 Σεπτεμβρίου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Το μήνυμα αυτό συνοδευόταν από ένα βίντεο της ομιλίας του.

The entire world understands that the good people of Iran want change, and, other than the vast military power of the United States, that Iran’s people are what their leaders fear the most.... pic.twitter.com/W8rKN9B6RT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Δεκεμβρίου 2017





"Τα καταπιεστικά καθεστώτα ποτέ δεν αντέχουν στον χρόνο και θα έρθει η ημέρα που ο λαός του Ιράν θα πρέπει να επιλέξει. Ο κόσμος παρακολουθεί!" συνέχισε, σε δεύτερο μήνυμά του.

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! pic.twitter.com/kvv1uAqcZ9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Δεκεμβρίου 2017





Την Παρασκευή, πάντα στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε την ιρανική κυβέρνηση "να σέβεται τα δικαιώματα του λαού, ιδίως το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου".

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Δεκεμβρίου 2017





Νωρίτερα, η Τεχεράνη απέρριψε αυτές τις "καιροσκοπικές" δηλώσεις. "Ο ιρανικός λαός δεν αποδίδει καμία αξία στις καιροσκοπικές δηλώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων και του Τραμπ", είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Μπαχράμ Γασεμί.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ