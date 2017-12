Ένας άνδρας, που φέρει εκρηκτικά, έχει κλειστεί μέσα σ' ένα ταχυδρομείο της ουκρανικής πόλης Χάρκιβ και απειλεί να τα πυροδοτήσει σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ο άνδρας είναι ήρεμος, δεν έχει διατυπώσει μέχρι στιγμής αιτήματα και βρίσκεται σε τακτική επαφή με την αστυνομία μέσω των τηλεφώνων των ομήρων, δήλωσε στο ειδησεογραφικό τηλεοπτικό κανάλι 112 ο επικεφαλής της περιφερειακής αστυνομίας Όλεγκ Μπεχ.

Σε τηλεοπτικές εικόνες φαίνονται αστυνομικοί και σταθμευμένα αστυνομικά οχήματα έξω από ένα διώροφο λευκό και κίτρινο κτίριο στο Χάρκιβ (βορειοανατολική Ουκρανία). Η περιοχή έχει αποκλειστεί.

«Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε την επικοινωνία μαζί του και να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε την απελευθέρωση των ανθρώπων», δήλωσε ο Μπεχ.

Ο άνδρας στο ταχυδρομείο εξέφρασε ανησυχίες για την πρόσφατη ανταλλαγή κρατουμένων ανάμεσα στις ουκρανικές αρχές και τους φιλορώσους αυτονομιστές και πιστεύει πως θα έπρεπε να είχαν απελευθερωθεί περισσότεροι κρατούμενοι, δήλωσε ο Μπεχ, προσθέτοντας ότι η αστυνομία δεν γνωρίζει τι ακριβώς ζητάει.

Η Ουκρανία και οι αυτονομιστές αντάλλαξαν την Τετάρτη εκατοντάδες κρατουμένους. Ήταν η μεγαλύτερη τέτοια ανταλλαγή αφότου ξέσπασε η σύγκρουση στην ανατολική περιφέρεια του Ντονμπάς, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 10.000 ανθρώπους.

Citing National Police spokesman, @ukrpravda_news reports man has explosive device strapped to him. https://t.co/0lgX7k8cAn (photos: UP) pic.twitter.com/kIGBDpOFb6