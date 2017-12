Έπειτα από δύο ημέρες διαδηλώσεων κατά της εξουσίας και της ακρίβειας, σε περίπου δέκα επαρχιακές πόλεις του Ιράν, ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας ζήτησε σήμερα από τους πολίτες να μην συμμετέχουν σε «παράνομες συγκεντρώσεις».

«Ζητούμε από τον πληθυσμό να μην συμμετέχει σε παράνομες συγκεντρώσεις. Μέχρι τώρα, οι δυνάμεις της τάξης και η δικαστική εξουσία προσπάθησαν να διαχειριστούν τις παράνομες συγκεντρώσεις ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα», δήλωσε ο Αμπντολρεζά Ραχμανί Φαζλί, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. «Αν άνθρωποι θέλουν να οργανώσουν συγκεντρώσεις, οφείλουν να ζητήσουν και να λάβουν την άδεια», τόνισε διευκρινίζοντας πως έλαβε πληροφορίες «για εκκλήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συμμετοχή σε συγκεντρώσεις».

Η ιρανική τηλεόραση αναφέρθηκε σήμερα για πρώτη φορά στις διαδηλώσεις της Πέμπτης και της Πρασκευής, μεταδίδοντας εικόνες και σημειώνοντας πως πρέπει να ακουσθούν «οι θεμιτές διεκδικήσεις» του πληθυσμού. Όμως κατήγγειλε επίσης μέσα ενημέρωσης και «αντεπαναστατικές» οργανώσεις που έχουν τη βάση τους στο εξωτερικό και επιδιώκουν να εκμεταλλευθούν τις συγκεντρώσεις αυτές.

Στο μεταξύ, η ιρανική κυβέρνηση κινητοποίησε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που βγήκαν σήμερα στους δρόμους μετά τις εν λόγω αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, οι οποίες ήταν οι σημαντικότερες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο Ιράν.

Η κρατική τηλεόραση αναμεταδίδει συνεχώς σήμερα εικόνες απ' αυτές τις επίσημες διαδηλώσεις που οργανώθηκαν σε πολλές πόλεις της χώρας και είχαν προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες. Σηματοδοτούν την επέτειο της μεγάλης φιλοκαθεστωτικής συγκέντρωσης που το 2009 είχε σημάνει το τέλος του κινήματος διαμαρτυρίας κατά της επανεκλογής του υπερσυντηρητικού πρώην προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινεζάντ. Οι διαδηλωτές έφεραν πλακάτ που έγραφαν «Θάνατος στους στασιαστές», μια αναφορά στο κίνημα του 2009.

Αυτές οι επίσημες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται έπειτα από δύο ημέρες διαδηλώσεων κατά του πληθωρισμού και της ανεργίας, σε μια δεκαριά ιρανικές πόλεις. Στη διάρκεια των διαδηλώσεων αυτών, μερικοί διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά της εξουσίας.

Ο αριθμός των διαδηλωτών ήταν περιορισμένος σε μερικές εκατοντάδες ανθρώπους, όμως είναι η πρώτη φορά από το 2009 που τέτοιες κοινωνικές διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν σε τόσες πόλεις.

Relatively large protests in the #Iranian city of Mashhad, against corruption and inflation, after months of scattered protests in mainly #Tehran. The IMF had warned Iran about serious problems in the banking system, some of which are on the verge of collapse. pic.twitter.com/SlhBFpRMhW