Ένα πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, που αντιμετώπισε η Disneyland στην Καλιφόρνια, είχε ως αποτέλεσμα να «παγιδευτούν» αρκετοί επισκέπτες σε ορισμένα παιχνίδια.

Την Τετάρτη, το πρόβλημα που σημειώθηκε στον μετασχηματιστή ήταν αρκετό για να μείνουν χωρίς ρεύμα συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για περίπου δύο ώρες.

Ένα από τα πιο γνωστά παιχνίδια που επηρεάστηκε ήταν το «It's a Small World», το οποίο λειτουργεί από το 1966. Πρόκειται για μία βόλτα με βάρκες, ένα «ταξίδι» στο οποίο παρουσιάζονται διάφοροι πολιτισμοί του κόσμου, υπό τον ήχο ενός παιδικού τραγουδιού.

Οι επισκέπτες «παγιδεύτηκαν» στο παιχνίδι αυτό για περίπου μισή ώρα, χωρίς φως, αλλά με τη μουσική να μην σταματά.

«Στο 60%-70% της διαδρομής, το ρεύμα κόπηκε. Ήταν σκοτεινά, η μουσική συνέχιζε να παίζει, οπότε πιστεύω ότι το τραγούδι θα "κολλήσει" στο κεφάλι μας για τον υπόλοιπο χρόνο», δήλωσε ο Geoff Fienberg στο CNN. Πρόσθεσε επίσης ότι ο κόσμος ήταν «αρκετά ήρεμος» και δεν υπήρχε καμία αίσθηση κινδύνου παρά το γεγονός ότι ήταν «25 λεπτά στο σκοτάδι».

Πάντως, άλλοι ήταν περισσότερο ενοχλημένοι: «Κόλλησα για 30 λεπτά, με τρία μικρά παιδιά στο παιχνίδι "it's a small world" της Disneyland, όταν κόπηκε το ρεύμα. Η εφεδρική γεννήτρια ξεκίνησε να λειτουργεί, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ένα ηχείο. Το καταραμένο τραγούδι μας έχει "κολλήσει" και τα παιδιά δεν έχουν σταματήσει να το τραγουδούν», έγραψε η Danah Boyd στο twitter.

Got stuck for 30m w/ 3 small kids on “it’s a small world” at @disneyland when the power went out. Backup generator turned on, letting one speaker turn on. Darn song is really stuck and kids can’t stop singing it. — danah boyd (@zephoria) December 27, 2017

This happened to my uncle for 3 hours over 50 years ago and to this day the only thing that really makes him angry is that song. — Kyle Foreman (@kforeman) December 27, 2017

Saw that people got stranded on It’s a Small World during the power outage at Disneyland.... those poor unfortunate souls. — Adam Powell (@adamp5104) December 27, 2017

My worst nightmare - so glad I wasn't at Disneyland today. Power went out to part of the park & people were stuck for over 30 minutes in the dark on the It's a Small World ride, but the music track kept going. OMG. pic.twitter.com/ZnaRhpqsC3 — Kathy Redmond (@skitkat) December 27, 2017

Omg there was a power outage at Disneyland and people were stuck on It's a Small World but the music was still playing lmao. I can't imagine how annoying that was. — Danni Mendoza (@msdannimendoza) December 28, 2017

Πολλοί ήταν και εκείνοι που ζήτησαν επιστροφή των χρημάτων τους μέσω των social media. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν πρόκειται να συμβεί, καθώς όλοι οι επισκέπτες προειδοποιούνται γραπτώς κατά την αγορά του εισιτηρίου ότι μπορεί κάποια από τα αξιοθέατα να κλείσουν χωρίς προειδοποίηση και ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Σε ανακοίνωσή της, η Disneyland ζήτησε συγνώμη για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε: «Ζητούμε ειλικρινά συγνώμη για την ταλαιπωρία σε όλους τους επισκέπτες μας που επηρεάστηκαν».

Με πληροφορίες από indy100