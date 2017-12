Οργή έχει προκαλέσει ο Luke Bryan με το δώρο που αποφάσισε να κάνει στην σύζυγό της για τα Χριστούγεννα, δίνοντάς της δύο μωρά καγκουρό.

Ο 41χρονος τραγουδιστής της κάντρι αναδημοσίευσε στο Instagram από το λογαριασμό της γυναίκας του Caroline, τη φωτογραφία των δύο μικρών καγκουρό μπροστά από το τζάκι του σπιτιού τους, γράφοντας: «Αυτά τα δύο ζωντανά καγκουρό κάνουν την καλύτερη ζωή. Σοβαρά... Ονομάζονται Margo και Todd. Προσαρμόζονται άψογα και είναι παραπάνω από γλυκά και πολύτιμα».

Η κίνησή του εξόργισε την PETA, που με αφορμή το περιστατικό εξέδωσε μια αυστηρή ανακοίνωση όπου τον κατακρίνει έντονα επειδή έκανε δώρο εξωτικά ζώα.

«Τα μωρά καγκουρό ανήκουν στους σάκους από τις μητέρες τους, όχι σε σακούλες δώρων. Έχουν περίπλοκες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης μιας ειδικής διατροφής και χώρο για να περιφέρονται. Δεν είναι παιχνίδια και μεγαλώνοντας η φροντίδα τους θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η οργάνωση, που καλεί για διεξαγωγή έρευνας. «Ζητούμε να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με την προέλευση αυτών των καγκουρό και είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε τον Luke Bryan να διορθώσει το λάθος του και να μετακινήσει αυτά τα ευάλωτα μαρσιποφόρα σε κατάλληλο καταφύγιο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Βέβαια, η PETA δεν ήταν η μοναδική που εξοργίστηκε με την πρωτοβουλία του τραγουδιστή, αφού δεκάδες χρήστες στα social media πήραν επίσης θέση πάνω στο ζήτημα, καταδικάζοντας την πράξη του.

«Αυτό που κάνεις είναι να προωθείς την βία απέναντι στα ζώα», «Ψάξε στο Google τον όρο "βάναυση μεταχείριση στην ανταλλαγή εξωτικών ζώων" και κάνε το σωστό, δώσε αυτά τα καγκουρό σε ένα καταφύγιο», έγραφαν μερικά από τα σχόλια των απογοητευμένων θαυμαστών του.

Just because it's legal doesn't make it morally right. It's sad that they can't live free.