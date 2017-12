Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση της 22χρονης Iuliana Tudos, ελληνικής και ρωσικής καταγωγής, η οποία βρέθηκε δολοφονημένη δίπλα σε ένα οίκημα στο πάρκο Finsbury, στο Λονδίνο.

Οι αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ εκτιμούν ότι είναι πιθανό να σκοτώθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει συλλήψεις αναφορικά με τη δολοφονία και το σημείο του εγκλήματος παραμένει αποκλεισμένο από τις αρχές.

Finsbury Park murder victim named as police continue to appeal for information https://t.co/2htMtKjmOi pic.twitter.com/IypQCSflls