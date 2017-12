Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, παραχώρησε συνέντευξη στον πρίγκιπα Χάρι, η οποία μεταδόθηκε από το BBC Radio4.

Πρόκειται για την πρώτη συνέντευξη του Ομπάμα μετά την αποχώρησή του από το Λευκό Οίκο.

Πριν από δέκα μέρες, το παλάτι του Κένσιγκτον είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο με τους δύο άντρες, λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στο Τορόντο, στο περιθώριο των Invictus Games, την αθλητική διοργάνωση για τους τραυματίες και αναπήρους πολέμου, ψυχή της οποίας είναι ο πρίγκιπας Χάρι.

Ο πρίγκιπας Χάρι, στην πρώτη απόπειρά του στο ρόλο του δημοσιογράφου, ζήτησε από τον Ομπάμα να μοιραστεί τις αναμνήσεις του από την ημέρα που αποχώρησε από την θέση του προέδρου των ΗΠΑ και τον έκανε να εξομολογηθεί μερικές από τις σκέψεις του για τη ζωή του μετά την προεδρία.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι έφυγε από τον Λευκό Οίκο με ένα «αίσθημα γαλήνης», αλλά αισθάνεται «ανησυχία» για το μέλλον της χώρας του.

Στην ερώτηση «τι έχει αλλάξει μετά τον Λευκό Οίκο;», ο Ομπάμα ανέφερε: «Ξυπνώ αργότερα με αίσθηση ελευθερίας. Είναι απολαυστικό να έχεις τη δυνατότητα να είσαι κύριος της ημέρας σου».

Ο Ομπάμα δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα που τον απασχολεί: Την αλόγιστη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τους κινδύνους που αυτή ελλοχεύει.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει συχνά κίνδυνος παραπληροφόρησης και στρέβλωσης της πραγματικότητας, κάνοντας έμμεση αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ και την λατρεία που τρέφει για την επικοινωνία μέσω Twitter.

Prince Harry asks @BarackObama some quick fire questions...



• Boxers or briefs?

• Aretha Franklin or Tina Turner?

• Rachel or Monica?

• @Suits_USA or @TheGoodWife_CBS?



More here: https://t.co/DQiW0lHPKf (via @BBCr4today) pic.twitter.com/bYWOKGZ3dK