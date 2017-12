Ένα αεροσκάφος που κατευθυνόταν στο Τόκιο αναγκάστηκε να επιστρέψει στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, τέσσερις ώρες μετά την απογείωσή του, όταν το πλήρωμα αντιλήφθηκε ότι ένας από τους επιβάτες βρισκόταν σε λάθος πτήση.

Η πτήση NH175 της All Nippon Airways είχε απογειωθεί στις 21.36 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) και είχε ως προορισμό το αεροδρόμιο Ναρίτα του Τόκιο. Ενώ βρισκόταν πάνω από τον Ειρηνικό, στα νότια της Αλάσκας, έκανε αναστροφή και επέστρεψε στο Λος Άντζελες, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το πλήρωμα καμπίνας πληροφορήθηκε ότι ένας από τους επιβάτες είχε επιβιβαστεί σε λάθος αεροπλάνο και ενημέρωσε τον πιλότο. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας, ο κυβερνήτης αποφάσισε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο αναχώρησης, όπου αποβιβάστηκε ο επιβάτης.

Το τηλεοπτικό κανάλι KTLA ανέφερε ότι άνδρες της ομοσπονδιακής αστυνομίας ανέκριναν τους επιβάτες και ότι υπήρξε μια αναφορά για πιθανό λαθρεπιβάτη αλλά δεν έγιναν συλλήψεις.

Με το ίδιο αεροσκάφος ταξίδευε το μοντέλο Κρίσι Τέιγκεν μαζί με τον σύζυγό της.

«Περάσαμε οκτώ ώρες στο αεροπλάνο για να μην πάμε πουθενά. Γιατί έπρεπε να τιμωρηθούμε όλοι εμείς για το λάθος ενός ανθρώπου; Γιατί να μην προσγειωθούμε στο Τόκιο και να στείλουν πίσω αυτόν τον άνθρωπο; Αναρωτιόμαστε γιατί δεν είναι αυτή η καλύτερη λύση. Όλοι μας έχουμε την ίδια απορία, ανέφερε.

a flying first for me: 4 hours into an 11 hour flight and we are turning around because we have a passenger who isn’t supposed to be on this plane. Why...why do we all gotta go back, I do not know