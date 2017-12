Αναστάτωση και πανικός επικράτησε το απόγευμα σε εμπορικό κέντρο του Λονδίνου, στην Oxford Street.

Σύμφωνα με την Daily Mirror, το εμπορικό κέντρο Westfield Stratford εκκενώθηκε περίπου στις 16.30 (τοπική ώρα) με τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος έπειτα από αναφορές για «περιστατικό».

Τα καταστήματα ήταν γεμάτα, καθώς για τους Βρετανούς σήμερα είναι η περίφημη «Boxing Day».

Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο, που να υποδεικνύει ότι υπήρξε κάποια εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, μία γυναίκα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πανικού που επικράτησε, όταν έπεσε στο έδαφος, ωστόσο ο τραυματισμός της δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή της.

Σύμφωνα με την Daily Mirror, καταναλωτές που βρίσκονταν στο σημείο ανέφεραν ότι υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ μεγάλης ομάδας εφήβων.

Κάποιος ανέφερε μέσω Twitter: «Φριχτές ταραχές στο Westfield, που προκάλεσαν έφηβοι του ανατολικού Λονδίνου», ενώ άλλος χρήστης γράφει «Αποφύγετε το εμπορικό κέντρο Westfield Stratford, μεγάλο χάος εξαιτίας διαμάχης συμμοριών».

Horrible riot in @westfieldstrat.... caused by the teens of East London 🙄 #Westfield #WestfieldStratford #BoxingDay pic.twitter.com/ZdQajA8vRD